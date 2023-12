Elisabetta Gregoraci, il sogno del safari in Kenya: «Nessuno vuole accompagnarmi»

di Cristina Siciliano

Elisabetta Gregoraci è volata in Kenya insieme al figlio Nathan Falco e all'ex marito Flavio Briatore. Tra i vari video social pubblicati che la ritraggono tra mare, divertimento e scenari da favola, Elisabetta Gregoraci ne ha pubblicato uno questa mattina dove ha spiegato ai suoi follower di avere un desiderio: quello di fare un bel Safari. A quanto pare però nessuno è disposto ad accompagnare la showgirl in questa straordinaria avventura.

Le parole di Elisabetta Gregoraci

«Buongiorno a tutti. Oggi mi sono svegliata con l'intento che vorrei andare a fare il Safari perché sono un po' di anni che non lo faccio - ha spiegato Elisabetta Gregoraci -.

«Ciao Africa...»

«Ritornare in Kenya ogni volta mi da il privilegio di esplorare la cultura dei Masai - ha scritto Elisabetta Gregoraci a corredo del post Instagram -. Questa Tribù è custode di tradizioni millenarie e racconta storie di coraggio e indipendenza. Questo ha contribuito a creare l'immagine romantica dei Masai come guerrieri. Anche se non avete idea di quanto simpatici sono nelle loro danze tradizionali. Un legame profondo con la propria terra difficile da trovare. Ciao Africa, I’m here».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Dicembre 2023, 21:37

