Elisabetta Gregoraci, il mistero della calza della Befana e i cuori rosa: «Il mio tesoro»

La calza della Befana, ogni anno, è speciale e ricca di dolci preziosi (e perché no, anche un po' di carbone). C'è chi preferisce acquistarla e riempirla in autonomia, mentre altri preferiscono le soluzioni "fatte e finite". E lo sa bene anche Elisabetta Gregoraci che nelle ultime ore ha pubblicato una foto nelle sue Instagram stories dove mostra ai suoi follower la calza che ha ricevuto. E qui... il mistero. In molti si staranno chiedendo «chi ha regalato la calza alla showgirl?».

Non c'è alcuna dichiarazione in merito alla persona che ha deciso di fare questo regalo a Elisabetta Gregoraci. Solo due foto social con didascalie a corredo. «La calza è arrivata anche per me - ha scritto la showgirl -. Il mio tesoro», con tanti cuori rosa.