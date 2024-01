Elisabetta Gregoraci a Napoli, tra pizza e felicità: «È così genuina, mi fa stare bene»

di Cristina Siciliano

Napoli è una citta complessa, contraddittoria, sognatrice ma indubbiamente affascinante. Girovagando per le stradine strette dei quartieri, perdendosi nei vicoli o ammirando da lontano il Vesuvio, Napoli è una città che, nel bene o nel male, non lascia indifferenti. E lo sa bene anche Elisabetta Gregoraci che nelle ultime ore è arrivata a Napoli per registrare Made in Italy, lo show che andrà in onda in prima serata su Rai 2. Tuttavia, la showgirl attivissima sui social, ha spiegato ai suoi follower come ha trascorso il suo primo giorno nel capoluogo campano. E naturalmente, non è mancato un piccolo inconveniente durante il suo viaggio.

Elisabetta Gregoraci su Instagram

«Sono in viaggio adesso - ha scritto Elisabetta Gregoraci nelle sue Instagram stories -.

Il primo giorno a Napoli

Arrivata negli studi Rai di Napoli, Elisabetta Gregoraci si dice super entusiasta per questa nuova esperienza. «Napoli day one - ha scritto la showgirl -. Sono finalmente qui carica per cominciare questa nuova avventura che condivideremo insieme molto presto! Vi posso svelare ancora poco del dietro le quinte. Nel frattempo per ambientarmi io vado di pit stop pizza».

Elisabetta Gregoraci, terminata la sua giornata lavorativa ha aggiunto: «La mia super giornata volge al termine. Ho fatto davvero tantissime cose e sono così felice. Vi abbraccio, a domani. L'aria di Napoli è così genuina e mi fa stare così bene».

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Gennaio 2024, 09:15

