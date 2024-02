Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati: «Se ne è andato di casa. Erano in crisi, ma lei non era pronta». La mamma di lui: non voglio dire nulla

È rottura tra Fedez e Chiara Ferragni. Di ora in ora, quella che inizialmente era solo un'indiscrezione, la notizia della separazione tra la coppia reale dello showbitz italiano prende sempre più corpo. Complici i problemi legati al Pandoro Gate (solo mercoledì 22 febbraio le ultime perquisizioni), Fedez ha deciso lasciare l'attico di Milano dove viveva con l'influencer, che pare non essere «preparata» a un gesto così forte. Ferragni, stando a quanto si apprende da ambienti vicini all'imprenditrice digitale, «ora aspetta di capire se è una decisione definitiva e se, quindi, è una cosa seria».

«È un periodo obiettivamente difficile» per lei, visto che la scelta del marito, con cui era in crisi da tempo, si aggiunge all'inchiesta giudiziaria milanese in cui è indagata per truffa aggravata.