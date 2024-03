Elisabetta Gregoraci, il rientro da Miami con Nathan Falco non è dei migliori: «Sono nera, sono tutta bloccata...»

di Cristina Siciliano

Elisabetta Gregoraci ha fatto il suo rientro dopo la vacanza con Nathan Falco a Miami. I due hanno approfittato della pausa scolastica del ragazzo, che frequenta un istituto a Monaco, e si sono concessi una fuga al caldo. La showgirl ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories dove ha spiegato cosa le è successo post vacanza.

Le parole di Elisabetta Gregoraci

«Ero nera fino a qualche minuto fa - ha sottolineato Elisabetta Gregoraci nelle sue Instagram stories -. Proprio come questa sciarpa. Sono completamente bloccata con il collo e con la schiena. Sono tutta dolorante. Si vede che l'aria condizionata dell'aereo... oppure ho dormito male. Non lo so. Rientro più drammatico del solito. Io sono bloccata anche con la spalla, aiuto».

Subito dopo Elisabetta Gregoraci ha pubblicato un altro video dove mostra ai suoi follower un siparietto simpatico con un uomo che cerca di farle un massaggio. «Mi sto facendo fare un massaggio decontratturante da Riccardo gratis - ha aggiunto Elisabetta -. Non ci stai provando con me vero? Sei un fake. Tu dici che io starò meglio? Chissà».

