Elisabetta Gregoraci, “breve storia triste” in vacanza a Miami con Nathan: «Ecco cosa ha fatto nella notte»

di Cristina Siciliano

Elisabetta Gregoraci si sta godendo qualche giorno di relax e spensieratezza a Miami con il figlio Nathan Falco Briatore. La showgirl ha approfittato delle vacanze scolastiche del ragazzo e si è concessa una fuga nelle spiagge della Florida. Tra gite in barca e bagni in piscina nel Setai Resort, albergo extra lusso a cinque stelle, mamma e figlio stanno trascorrendo del tempo insieme tant'è che si mostrano felici e sorridenti negli scatti social. Purtroppo nelle ultime ore c'è stato un piccolo (e doloroso) inconveniente. La showgirl infatti ha spiegato, con un video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories, cosa è successo durante la notte insieme a suo figlio Nathan. All'inizio il video ha allarmato i fan di Elisabetta Gregoraci poiché lei esplicitamente ha spiegato che non «ha chiuso occhio».

Elisabetta Gregoraci su Instagram

«Stanotte ho dormito pochissimo - ha sottolineato Elisabetta Gregoraci nelle sue Instagram stories -.

La showgirl ha aggiunto: «Credo che lui abbia sognato qualcosa in particolare e mi ha dato questo pugno perché io ero lì davanti a lui. Questa è la mia breve storia triste: Nathan Falco pericolosissimo durante la notte»

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Marzo 2024, 21:06

