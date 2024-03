Chiara Ferragni: «Con Fedez mi sento, ci vogliamo bene: i conti non sono chiusi. In questi mesi l'odio mi ha travolto». L'influencer a Che Tempo Che Fa

Era il Chiara Ferragni day. L'imprenditrice digitale è stata ospite da Fabio Fazio a «Che Tempo Che Fa». Un’intervista che era stata annunciata proprio nel giorno in cui è scoppiato il caso della crisi con il marito Fedez, a seguito delle indiscrezioni del sito Dagospia. In questi dieci giorni l’influencer è tornata a parlare sui social ma questa è stata la sua prima apparizione in un programma televisivo dallo scoppio del pandoro-gate e dall'imminente separazione tra i Ferragnez.

Il momento doloroso

Gli ultimi anni sono stati costellati da non pochi momenti difficili: in primis la drammatica scoperta del tumore al pancreas e l’intervento subito da Fedez. Tensioni non sono mancate anche durante la partecipazione dell’influencer al Festival di Sanremo 2023, con il caso del bacio tra Fedez e Rosa Chemical, proprio nel momento di massima visibilità di Chiara Ferragni, protagonista sul palco dell’Ariston.



In queste settimane l’influencer si è limitata a parlare di «un momento doloroso» e negare categoricamente che l’allontanamento possa far parte di una sorta di “exit strategy” (ovvero di un espediente per distogliere l’attenzione dalle vicende giudiziarie).



Poche ore fa su Instagram Chiara Ferragni aveva detto: «Se stasera non sarò ‘perfetta’ come cerco sempre di essere amen. La perfezione è un’illusione. Voglio essere me stessa con tutte le mie fragilità». Negli scorsi giorni la partecipazione alla trasmissione ha avuto il via libera del Tar dopo il ricorso del Codacons. L’associazione dei consumatori ha comunque chiesto al conduttore di fare sette domande all’imprenditrice digitale.