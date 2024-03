8 marzo, Elisabetta Gregoraci dedica un messaggio alle donne: «Rispetto e amore per noi ogni giorno»

di Cristina Siciliano

Nell'immaginario comune, l'8 marzo è la festa della donna. In realtà è il momento ideale per riflettere su tutte le conquiste che le donne nel corso dei secoli sono riuscite a raggiungere, ma anche per capire quanta strada c’è ancora da fare. È una festa che permette di rendere omaggio a tutte le donne della propria vita. E lo sa anche Elisabetta Gregoraci che nelle ultime ore ha scelto di dedicare un messaggio social «a tutte le donne» augurando loro «amore e rispetto» ogni singolo giorno.

Il messaggio di Elisabetta Gregoraci

Il messaggio di Elisabetta Gregoraci una cosa mette in comune tutte le donne: la forza. «Senza il sorriso delle donne, il mondo sarebbe eternamente buio - ha sottolineato Elisabetta Gregoraci nelle sue Instagram stories -. Auguri a tutte noi che siamo forti, testarde, volenterose, dinamiche, instancabili, uniche. Auguri a noi oggi ma soprattutto amore e rispetto per ogni singolo giorno. Vi voglio bene».

Ad intenerire ancor di più il cuore della showgirl è stato suo figlio Nathan che ha pubblicato una tenera foto insieme alla sua mamma. «Auguri», ha scritto Nathan con l'aggiunta di un cuore rosso.

