Elisabetta Gregoraci, la toccante dedica e gli auguri di compleanno a mamma Melina: «Ovunque tu sia»

di Cristina Siciliano

Come ogni anno, puntuale, il 4 marzo, Elisabetta Gregoraci tira fuori il suo lato più intimo e privato per celebrare e ricordare la donna più importante della sua vita. Mamma Melina, che dal 29 giugno 2011 non c'è più perché ha perso la sua battaglia con il tumore al seno iniziata 14 anni prima. Il 4 Marzo, Melina avrebbe compiuto 67 anni ed oggi Elisabetta ha condiviso un toccante messaggio nelle sue Instagram stories. «Mum, I will never be same without you», che tradotto significa «mamma senza di te non sarò più la stessa». Sono queste le prime parole della showgirl su Instagram. E poi ha aggiunto: «buon compleanno mammina mia», con un emoji di un cuore rosso.

La dedica

Elisabetta Gregoraci ancora una volta ha voluto omaggiare una donna forte e coraggiosa che è stata per lei un modello di vita e di ispirazione. «Ho imparato guardandoti e sono cresciuta imitandoti, portando sempre un pezzo di te nella mia vita - ha sottolineato Elisabetta Gregoraci nelle sue Instagram stories -.

La lotta al tumore di Melina

La lotta contro al tumore al seno di Carmela Francavilla, detta Melina, è iniziata da giovane, quando Elisabetta Gregoraci e sua sorella Marzia erano solo due adolescenti. A raccontarlo è stata più volte la showgirl durante alcune interviste televisive. La morte di mamma Melina nel 2011 per Elisabetta Gregoraci rappresenta ancora oggi un dolore grandissimo.

