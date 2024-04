Flavio Briatore compie 74 anni, gli auguri della ex Elisabetta Gregoraci: «Compleanno ancora più speciale degli altri»

di Redazione web

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono stati sposati per nove anni e, come ha sempre dichiarato lei, il loro amore è stato sincero e profondo fin da subito, nonostante le malelingue dicessero che fosse tutta una questione di business. In realtà, Elisabetta ha sempre dimostrato il contrario dato che, anche dopo la separazione dall'imprenditore avvenuta nel 2017, ha sempre continuato a frequentare l'ex marito per il bene del loro unico figlio Nathan Falco. Inoltre, la conduttrice calabrese nutre un forte affetto per Flavio e gliel'ha dimostrato anche standogli sempre vicino durante le settimane del ricovero in ospedale dovuto all'intervento al cuore. Poco fa, nelle sue storie Instagram, Elisabetta ha dedicato un dolce pensiero all'ex marito che oggi compie 74 anni.

La dedica di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è molto affezionata al suo ex marito Flavio Briatore e anche se i due sono separati ormai da qualche anno, il loro rapporto è sempre stato sereno e rispettoso.

Elisabetta sempre al fianco di Flavio

Quando Flavio Briatore si è sottoposto al delicato intervento al cuore per rimuovere una piccola massa tumorale, Elisabetta Gregoraci è sempre rimasta al suo fianco e non l'ha mai lasciato solo nemmeno durante il periodo post operazione. I due ex coniugi sono vicini di casa a Montecarlo e trascorrono insieme le festività e anche qualche vacanza.

