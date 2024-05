GP Imola, le pagelle: magico Verstappen, Norris arrembante. Leclerc leone in gabbia

di Fabrizio Ponciroli

Verstappen detta legge anche al GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. L'olandese della Red Bull vince al termine di un gran duello con Norris. Leclerc si deve accontentare del terzo posto, sempre lontano dal duello per il primo posto.

LE PAGELLE

VERSTAPPEN - Voto 10: dopo il venerdì nero, con tante uscite di pista, c'era chi pensava che fosse in crisi. Prima di è preso la pole position e poi ha tirato fuori le unghie, portando a casa il GP in volata su Norris. Ennesima dimostrazione del perchè è il migliore al mondo. La legge è sempre la stessa, è quella di Verstappen ma successo sudatissimo. MAGICO

NORRIS - Voto 9: dopo aver brindato, in quel di Miami, al primo successo stagionale, si regala un eccellente secondo posto a Imola, confermando di essere in un eccellente momento di forma. Va a caccia di Verstappen e per pochissimo non se lo mangia. Forma strepitosa con una McLaren velocissima. ARREMBANTE

LECLERC - Voto 6,5: ci si attendeva molto di più dal monegasco, soprattutto alla luce degli aggiornamenti portati dalla Ferrari a Imola. Dopo un eccellente venerdì, Leclerc ha spinto più che poteva ma senza trovare il modo di sognare qualcosa di più prestigioso. Un podio è comunque un podio. LEONE IN GABBIA

TSUNODA - Voto 6,5: corona un eccellente week-en entrando nella Top 10. Motlo a suo agio con la Racing Bulls. Sembra in grande ascesa. Risultato che vale molto per il futuro. IN CRESCITA

SAINZ - Voto 5,5: copia e incolla di quanto detto di Leclerc. Alla vigilia si sentiva fiducioso. Non è andato oltre ad un modesto quinto posto. Non proprio il risultato per cui avrebbe firmato. Gli manca il guizzo vincente per accendersi in gara. Anche la strategia del pit-stop non funziona. SILENTE

HAMILTON - Voto 5,5: gara anonima. Cerca il miglior set-up ma non lo trova mai. Durante il GP pochi spunti, se non un bel sorpasso ai danni di Perez. Non proprio quello che ci si attende da un sette volte Campione del Mondo. FRENATO

PEREZ - Voto 5,5: protagonista, suo malgrado, di una qualifica pessima (undicesimo), recupera qualche posizione in gara ma, se paragonato al compagno di scuderia Verstappen, c'è poco da sorridere. Fa un'uscita nella ghiaia che conferma le sue enormi difficoltà, soprattutto a livello mentale. FRUSTRATO

ALONSO - Voto 5: week-end da dimenticare. Quando si comincia male, è difficile riprendersi. Incidente venerdì, qualifiche da dimenticare e GP da comprimario. Lo spagnolo, vecchio leone, è abituato a lottare. Questa volta ha fatto da spettatoreì. Prova a regalarsi almeno il giro veloce: niente da fare. SILENZIATO

ALBON - Voto 4: oltre a non essere mai in grado di duellare per un posto tra i primi dieci, si prende anche una pesante penalità.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Maggio 2024, 16:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA