Ladro di offerte in chiesa: con metro in metallo e scotch biadesivo “pescava” i soldi dei fedeli

Il parroco lo aveva visto aggirarsi tra le cassette di elemosina e arraffare il contenuto, subito aveva avvertito i carabinieri, che, una volta sul posto, notato un uomo uscire dal luogo di preghiera con fare sospetto, sono intervenuti per fermarlo. È accaduto ieri mattina, giovedì 18 aprile, davanti alla chiesa parrocchiale di via Risorgimento a Casarsa della Delizia in Friuli, già presa di mira dai ladri nei mesi scorsi.

L'episodio

Per il ladro nessun tempo per meditare un piano di fuga. Bloccato e dentificato, è scattata subito la perquisizione. Come facilmente ipotizzabile, tra i vestiti dell'uomo, cittadino rumeno di 37 anni, le monete di vario e piccolo taglio appena rubate dalla chiesa.

