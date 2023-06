Berlusconi è morto, Francesca Pascale: «Con Silvio muore la mia vecchia vita, è come aver perso mamma un'altra volta»

di Redazione web

Silvio Berlusconi è morto ieri, lunedì 12 maggio. Al suo fianco fino all'ultimo c'è stata la sua compagna Marta Fascina, la donna che ha preso il posto Francesca Pascale, ormai più di tre anni fa. Per oltre dieci anni Pascale è stata la sua compagna. «È triste, ho un peso sul cuore, le parole mancano, la morte è una cosa seria, diceva Totò», ha detto a La Repubblica.

Berlusconi morto, cosa ha detto Francesca Pascale

«Oggi provo solo dolore, e quello non si spiega», spiega Pascale. «Con Berlusconi potevi scontrarti, litigare, ma era difficile cancellarlo per sempre. Lo amavi o lo odiavi». «Era la mia vecchia vita, oggi è morta con lui», rivela Pascale che oggi è sposata con la cantautrice Paola Turci. «È un po' come se avessi perso di nuovo mia madre: quello fu un vuoto devastante», prosegue l'ex compagna di Berlusconi. «Certo è stato anche una guida» per lei. «Mi ha dato tanto: e certo, non solo per gli agi, il lusso che in quegli anni ho visto», ma per il «mondo che mi ha fatto conoscere, degli scenari in cui mi sono ritrovata».

Tra gli esempi, cita «il pranzo con Gheddafi.

