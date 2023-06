Johnny Depp riceve un milione di dollari dall'ex moglie Amber Heard e li dona in beneficenza

di Redazione web

Johnny Depp il milione di dollari dalla sua ex moglie, Amber Heard, li ha incassati. E a quanto scrive il sito di gossip, Tmz, non li ha messi in cassaforte, ma li ha donati a diversi enti di beneficenza. I soldi ricevuti da Depp sono la conseguenza del processo di diffamazione, ed altamente mediatico, perso dall'attrice e vinto dall'attore.

Organizzazioni no-profit

Quel milione di euro percepito è stato diviso in 5 parti da 200 mila dollari per altrettante organizzazioni: per le comunità prive di diritti civili, per preservare gli ecosistemi naturali a livello globale e nello specifico: Make-A-Film Foundation, The Painted Turtle, Red Feather, Tetiaroa Society e Amazonia Fund Alliance.

Bambini bisognosi

La prima si occupa di garantire supporto a bambini bisognosi nel mondo, mentre le organizzazioni ambientaliste The Painted Turtle e Tetiaroa Society sono state scelte da Depp in onore a due dei suoi eroi, Paul Newman e Marlon Brando, che ne hanno ispirato le azioni.

