Shannen Doherty torna a parlare del tumore al seno: «Sono al quarto stadio ma continuo a lavorare»

Shannen Doherty, indimenticabile Brenda in Beverly Hills 90210 e Prue Halliwell in Streghe, torna a parlare del tumore al seno che l'ha colpita nel 2015. In un'intervista a "Variety" racconta di essere al quarto stadio del cancro, ma di impiegare al meglio le sue inergie lavorando. Quest'anno ha girato tre film: «Voglio dimostrare che le persone malate possono lavorare».

Shannen Doherty e la malattia

«Il miglior esempio che posso continuare a dare agli altri malati di cancro e al mondo esterno che non ha il cancro - ha detto l'attrice - è mostrare loro che aspetto ha un malato di tumore. Possiamo lavorare. Per quanto mi riguarda, sto solo cercando di vivere al massimo delle mie possibilità, per essere il miglior esempio in questo momento».

Shannen Doherty e il lavoro

E Shannen è stata molto attiva girando "Prove mortali", remake della pellicola del 1997 con Hilary Swank e Mark-Paul Gosselaar, "List of a Lifetime", storia di una donna che proprio come lei lotta contro un cancro al seno, e "Fortress", lungometraggio nelle sale dal prossimo anno al fianco di Bruce Willis e Chad Michael Murray.

Shannen Doherty e l'esempio

Non sempre è stato facile trovare qualcuno disposto a scritturarla. Shannen, che ha compiuto 50 anni, è al quarto stadio, può essere curata, ma deve convivere con il male che si è ripresentato nel 2019. «Cancro al quarto stadio non significa la fine della vita, al contrario».

