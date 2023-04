Shannen Doherty, Brenda di Beverly Hills divorzia (per la terza volta): «Tradita dal marito». Il suo post al vetriolo

di Redazione Web

Shannen Doherty ha annunciato la fine del matrimonio con il marito Kurt Iswarienko. I due si sono separati dopo 11 anni di amore, anni che non sono stati affatto semplici visto che l'attrice ha duramente combattuto ( e combatte tutt'ora) contro un aggressivo tumore al seno. La scelta non sarebbe stata affatto semplice, ma l'attrice non avrebbe potuto fare altrimenti.

La scelta

«Il divorzio è l'ultima cosa che Shannen voleva. Sfortunatamente, sentiva di non avere altra scelta», ha detto la portavoce dell'attrice di Beverly Hills 90210 e Streghe a People. I due si sarebbero lasciati a gennaio, lei ha chiesto l'assegno di mantenimento e che all'ex marito non venga assegnato alcun sostegno economico. Non sono note le cause della rottura, per ora nessuno dei due si è espresso a riguardo, ma si pensa che alla base della profonda crisi possa esserci un tradimento di lui.

Il silenzio

Un'unica frase, pubblicata dall'attrice su Instagram, fa capire il momento difficile che sta passando: «Le uniche persone che meritano di essere nella tua vita sono quelle che ti trattano con amore, gentilezza e rispetto totale». In passato Shannen aveva speso parole molto dolci per lui: «Anche quando so che era davvero difficile starmi vicino, lui c'era. Anche quando mi sentivo brutta, calva e pelle e ossa, lui c'era». Ora la fine di questo amore spiazza parecchi fan.

