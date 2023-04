Amici, nuova censura durante l'ultimo serale: «Sono state tagliate tre esibizioni»

di Redazione Web

Nel corso dell'ultima puntata di Amici di Maria De Filippi ci sarebbero state nuove censure. La sesta puntata del programma, in cui è stato eliminato Ramon, sarebbe finita con circa 20 minuti di anticipo e c'è chi sostiene che siano state tagliate ben tre esibizioni nel corso della messa in onda.

Stefano De Martino assente al compleanno di Santiago, spiegato il motivo: la risposta sulla presunta crisi con Belen

Chiara Ferragni e Fedez, voli su aerei di linea e viaggi in treno: la svolta ecologica dopo le critiche

Il taglio delle scene

Pare che sia stato tagliato per intero l'ultimo blocco, nello specifico si tratta dei passaggi che hanno portato i giudici a salvare Mattia lasciando a rischio eliminazione Cricca e Ramon. Prima del giudizio finale i ragazzi si sarebbero esibiti di nuovo, ma queste performance non sono mai andate in onda. Il ballerino di Raimondo Todaro ha presentato una coreografia contaminata sulle note di It’s My Life; quello di Alessandra Celentano ha fatto una variazione di danza classica su Le Tasche Piene Di Sassi; mentre il cantante si è esibito sulle note di Cercavo Amore di Emma, riporta il sito "Biccy", citando alcune tappe che avrebbero assistito alla registrazione.

Le motivazioni

Non si conosce la scelta del montaggio, ma non è la prima volta che quest'anno viene fatta una censura. La prima legata alla lite di Todaro di qualche puntata fa, si credeva che sarebbe stata censurata anche la discussione tra la Celentano e Malgioglio, ma quando sembrava che la puntata non avesse subito tagli, spunta quello legato alle esibizioni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Aprile 2023, 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA