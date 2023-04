Stefano De Martino assente al compleanno di Santiago, spiegato il motivo: la risposta sulla presunta crisi con Belen

di Redazione Web

Stefano De Martino assente ai festeggiamenti di compleanno del figlio Santiago. La mancata presenza ha acceso i rumors di chi sostiene da tempo che il conduttore e la compagna, Belen Rodriguez, stiano in crisi. La questione ha avuto una risonanza tale che in merito è intervenuta proprio la mamma della showgirl argentina, Veronica Cozzani, che ha difeso prontamente il genero.

La replica di Veronica Cozzani

Veronica Cozzani, nonna molto presente per Santiago e la piccola Luna Marì, è anche molto arriva sui social e ha voluto zittire gli haters che in queste ore stanno attaccando la sua famiglia. Nonna Veronica ha replicato dicendo che Stefano non ha potuto partecipare alla festa per improrogabili motivi di lavoro. «Stefano lavora in teatro! Per quello che abbiamo fatto il compleanno anche a Napoli!», ha detto la Cozzani rispondendo alle domande dei followers, smentendo quindi ogni crisi. Il conduttore di Bar Stella, che riprenderà domani 25 aprile su Rai 2, è attualmente in tour con il suo spettacolo "Meglio Stasera!Quasi one man show".

La festa

Alla festa era presenta tutto il resto della famiglia, non solo mamma Belen e la sorellina, ma anche i nonni e la zia Cecilia, insieme al futuro marito Ignazio Moser Queste le parole con le quali la Cozzani ha risposto alle domande dei followers. La festa, organizzata a Milano insieme a tutti gli amici di Santiago è stata interamente a tema Basket, lo sport preferito del piccolo che ha compiuto ormai 10 anni.

