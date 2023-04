Blasi-Totti, Alvin sulla separazione: «Ilary è forte, ma io le sto vicino». Poi la confessione sul suo rapporto con la conduttrice

di Redazione Web

Ilary Blasi è tornata in tv con l'Isola dei Famosi e lo ha fatto senza approfondire le voci sulla sua separazione, ma ironizzando su quanto sta accadendo nella sua vita privata. In apertura di programma ha giocato sui doppi sensi dimostrando che sta cercando di superare quello che per lei sicuramente non è stato un periodo semplice della sua vita familiare. A dire la sua è stato però l'inviato, Alvin.

Il divorzio

Sul divorzo, l'inviato in Honduras, in un'intervista a SuperGuida Tv, ha raccontato come vede Ilary in questa fase: «Credo che ognuno abbia il diritto di viversi questi momenti nel modo in cui uno meglio crede. Penso che Ilary sia una persona per come la conosco forte, solida, caratterialmente sa cosa vuole dalla sua vita, e sa esattamente cosa vuole fare. Quindi è giusto che lei viva questo periodo come esattamente crede di viverlo. Io, essendo suo amico, sono vicino a lei in qualsiasi cosa avesse bisogno, io sono lì, ed è a questo che servono gli amici».

Il rapporto tra Ilary e Alvin

Sul suo rapporto con la conduttrice chiarisce: «Io e Ilary ci conosciamo da oltre 20 anni abbiamo questo rapporto piuttosto singolare, ci siamo sempre presi in giro. Abbiamo avuto lo stesso manager sin da ragazzi, e ci ha sempre spronati a fare quello che poi è venuto fuori all’isola». I due si sono conosciuti nel corso del programma Top of the Pops: «Da quel momento la nostra amicizia dura da anni. Non siamo mondani, non ci teniamo a fare vedere più di tanto la nostra amicizia, all’isola è uscita in maniera naturale e cerchiamo di cavalcarla divertendoci».

