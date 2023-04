Chanel Totti, bacio al fidanzato Cristian Babalus (dopo il tradimento): spunta il video in discoteca

di Redazione Web

Chanel Totti e Cristian Babalus sarebbero ormai una coppia ufficiale. Sul web è stato diffuso un video in cui si vedono i due insieme in un locale, mentre si scambiano un bacio. La loro storia è nata tra molte polemiche dopo che l'ex di Cristian Martina De Vivo aveva accusato la figlia di Totti e Ilary Blasi di essersi intromessa nella loro relazione.

Matrimonio a prima vista, Martina Pedaletti e Francesco Muzzi neogenitori: «È nata Aurora»

Isola, Ilary Blasi: «Fiore Argento? Nemmeno sapevo che Asia avesse una sorella». Poi lo spoiler su Cristina Scuccia

Il bacio in discoteca

Di fatto è sotto le luci della discoteca che i due si sono lasciati andare a un tenero bacio nel corso di quella che sembra una serata tra amici. Come si vede da un video pubblicato su TikTok, la nuova coppia si trovava in un locale di Roma e dietro la console si sono scambiati quello che sembra essere a tutti gli effetti il primo bacio in pubblico che segna l'ufficialità della loro relazione. I due però non hanno ancora mostrato nulla sui loro social anche se qualche giorno fa Babalus si è esposto su Chanel.

Tradimenti e polemiche

Dopo la polemica della Tiktoker sul presunto tradimento, Cristian aveva difeso Chanel con un lungo post condiviso in una Instagram story, post ripreso anche dalla figlia di Francesco e Ilary. La De Vivo ha comunque replicato duramente, chiarendo di avere le prove del tradimento, ma di non voler proseguire oltre in questa storia volendosi concentrare sulla figlia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Aprile 2023, 10:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA