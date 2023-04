Federico Fashion Style dai carabinieri il giorno di Pasqua: «Sono stufo, mi sto ammalando per questa situazione»

di Redazione Web

Federico Fashion Style torna ad attaccare duramente la ex nelle sue storie dopo che Letizia Porcu gli avrebbe negato di vedere la bambina nel giorno di Pasqua. L'hair stylist si è mostrato nelle storie il giorno di Pasqua mentre mangiava solo a pranzo in attesa di poter stare con la sua bambina nel pomeriggio, ma all'ora stabilita con la ex qualcosa è andato storto.

La brutta sorpresa di Pasqua

Federico ha documentato tutto nelle sue Instagram stories inquadrando la casa della ex, dove vive la piccola Sophie, e facendo vedere che non c'era nessuno: «Io naturalmente suono al campanello di dove dovevo prendere Sophie e lei non c'è». In una seconda storia mostra l'ingresso della caserma dei carabinieri dove si è recato per sporgere denuncia, proprio come era accaduto anche durante le vacanze di Natale.

La denuncia dai carabinieri

«Ci sono stato alla Befana, ora stessa storia ci torno per Pasqua. Io sono il padre e ho gli stessi diritti. Ho passato la Pasqua solo...con la felicità contavo i minuti aspettando le 16, ovviamente vado a prendere mia figlia e non trovo nessuno. Chiamo e nessuno risponde. Io sono stufo di tutto ciò. Ricorda cara, che tanto leggerai, la cattiveria non ti porta da nessuna parte. Attenzione prima di fare scelte di vita vi consiglio di pensarci un milione di volte. Fidatevi di chi ci si sta prendendo una malattia». Poi però la situazione sembra rientrare, visto che nelle successive storie Federico è insieme alla sua bimba. Di certo, la separazione dalla ex, continua ad essere piuttosto turbolenta.

