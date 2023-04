Matrimonio a prima vista, Martina Pedaletti e Francesco Muzzi neogenitori: «È nata Aurora»

di Redazione Web

Martina Pedaletti e Franceso Muzzi, una delle coppie nate dal programma Matrimonio a prima vista, sono diventati genitori. I due si sono incontrati nel programma di Real Time, alla fine del quale, tra alti e bassi, decisero di continuare la loro avventura. Tra loro è nato un sentimento sincero che si è ora rafforzato con la nascita della piccola Aurora.

Luca Salatino e Soraia Ceruti in crisi? «Tutta una scena per partecipare a Temptation Island»

Nikita Pelizon prova un riavvicinamento con Luca Onestini, ma lui si nega

La nascita

Qualche mese fa i due avevano annunciato sui social di aspettare una bambina. Martina poi ha pubblicato una foto della piccola, annunciandone la nascita: «Benvenuta Aurora 3440grammi di amore puro...ti stavamo aspettando tanto e ora che sei qui, non sembra neanche vero. Sei così piccola, ma sei la cosa più bella del mondooooo», ha scritto la Pedaletti, con tanto di battuta finale: «9 mesi e sei uguale a tuo padre». Il messaggio social per la piccola è arrivato anche da Francesco che ha scritto: «Benvenuta AURORA, bella di papà. Sembra un sogno dal quale non vorrei mai svegliarmi».

Il percorso della coppia

La coppia, dopo aver lasciato insieme il programma, aveva scelto di fare una seconda cerimonia, anche in chiesa, con tutti i loro parenti e amici, confermando l'intenzione di essere marito e moglie per sempre. Poi, qualche mese fa, l'annuncio della gravidanza e ora l'arrivo della piccola. In questo caso, l'esperimento del programma, è decisamente più che riuscito.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Aprile 2023, 14:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA