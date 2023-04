NewMartina, la tiktoker che fa milioni di visualizzazioni senza parlare. I fan: «È ipnotica»

di Redazione web

Lei si chiama Carmen Fiorito, ma per tutti sui social è "NewMartina", il fenomeno TikTok del momento. Si riprende nel negozio di elettronica mentre cambia le cover degli iPhone e fa milioni di visualizzazioni senza dire una parola. Un vero prodigio, in barba agli esperti che spiegano le "regole" per avere successo online. Chi la segue, semplicemente rimane incantato mentre la guarda eseguire il suo lavoro. «È ipnotica», scrivono alcuni utenti. E sul social cinese ha raggiunto 2 milioni e mezzo di follower in poco tempo.

Chi è NewMartina

Carmen, originaria di Napoli come Donato Di Caprio, altro tiktoker di successo, ha creato anche la "MartyBag", una borsa che vende in tutta Italia spinta dal suo successo sul social. Ma nonostante il grande seguito, la ragazza potrebbe presto smettere di fare video. Di recente ha raccontato il disagio nel realizzare contenuti, che ogni giorno diventano virali arrivando su milioni di smartphone: «Allora gente, non mi sento più a mio agio nel fare i video. Stavo facendo un video prima, un disastro», ha detto recentemente, mettendo in allarme i fan. Per il momento però, continua a produrre e il risultato è sempre lo stesso. Vincente.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Aprile 2023, 12:06

