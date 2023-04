Chanel Totti, bloccato il profilo TikTok da sette milioni di like. Lei chiede aiuto su Instagram: cosa è successo

di Redazione web

Chanel Totti è molto seguita sui propri profili social. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti conta più di 360 mila follower su Instagram e più di 400 mila su TikTok. Proprio quest'ultimo profilo le ha dato qualche problema nelle ultime ore, così Chanel ha deciso di appellarsi ai suoi fan per chiedere loro aiuto. La quindicenne è molto attiva sul web e ogni giorno posta varie storie e a volte qualche balletto in compagnia del papà.

Ilary Blasi "strappa" a Totti la mega villa all’Eur, ma il costo di gestione è folle: dovrà pagare 30mila euro al mese

Totti e Ilary, gli accordi per il divorzio: «A lei la villa all'Eur, 12mila euro al mese e la custodia dei figli»

Cristian Totti, amore a gonfie vele con la sua Melissa: il tenero selfie in auto

L'appello di Chanel Totti

Chanel Totti, oltre ad utilizzare molto il suo profilo Instagram, posta spesso video anche su TikTok, il social che da qualche tempo ha spopolato tra i più giovani (e non solo). La figlia della conduttrice dell'Isola dei Famosi e dell'ex calciatore ha, però, nelle scorse ore condiviso una storia in cui ai suoi fan scrive: «Qualcuno mi può aiutare a riprendere l'account TikTok?». Poi, Chanel ha pubblicato una seconda immagine in cui scrive: «Intanto ho fatto un secondo profilo», aggiungendo anche un cuoricino rosso. Sicuramente i suoi fan si saranno già messi al lavoro per aiutarla.

Chanel Totti al centro del gossip

Nelle ultime settimane, Chanel Totti è stata al centro del gossip per la sua nuova storia d'amore con il tiktoker Cristian Babalus che è da poco diventato papà del bambino avuto con un'altra tiktoker, Martina De Vivo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Aprile 2023, 09:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA