Si tuffa per un bagno nel lago, ma non risale più: morto un ragazzo di 22 anni

Ieri si è tuffato nel lago di Ceresio, in provincia di Varese, ma Hamid B. il giovane di 22 anni non è più riuscito ad emergere. I suoi amici, che erano con lui, hanno lanciato l'allarme e la vittima è stata recuperata dai sommozzatori, a 18 metri di profondità. Ma era in condizioni molto gravi, quasi in fin di vita. Oggi purtroppo, in mattinata è deceduto all'ospedale San Gerardo di Monza, dove era ricoverato.

Condizioni disperate

Il 22enne aveva origini marocchine ma era residente a Turate, nonostante la gravità della situazione ha trascorso la notte ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di terapia intensiva cardiochirurgia, che ha alimentato le speranza dei suoi cari, ma al mattino la notizia che non avrebbero voluto sentire.

Malore improvviso

Quando è stato individuato dai subacquei, è stato subito sottoposto alle prime manovre salvavita, ma le sue condizioni erano disperate, perché era stato troppo tempo in acqua, senza ossigeno.Ancora non è chiaro perché il 22enne non sia stato in grado di uscire dall'acqua o di restare a galle, forse un malore improvviso.

Giovedì 15 Giugno 2023

