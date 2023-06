Gessica Lattuca, svolta nelle indagini a 5 anni dalla scomparsa: il fratello indagato per omicidio

di Redazione web

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Gessica Lattuca, la giovane di 28 anni, madre di quattro figli, sparita nel nulla il 12 agosto del 2018 a Favara, un paese alla periferia di Agrigento. Con l'accusa di omicidio aggravato e occultamento di cadavere, in concorso con ignoti, è stato iscritto nel registro degli indagati il fratello della donna, Vincenzo Lattuca, di 43 anni. Secondo gli inquirenti Gessica sarebbe stata picchiata e uccisa dopo una lite scoppiata perché era ubriaca. Tutto sarebbe avvenuto nella casa di via Leopardi a Favara di proprietà del padre della ragazza, ma abitata in quel periodo dal fratello.

Cold case

Le indagini sembrerebbero scagionare l'ex compagno della donna Filippo Russotto che, in tutti questi anni, è sempre stato l'unico indagato per le ipotesi di reato di maltrattamenti, sfruttamento della prostituzione e occultamento di cadavere. Già nelle scorse settimane, i Pm avevano chiesto l'archiviazione dell'indagine a carico di Russotto.

Tracce ematiche

Nell'abitazione di via Leopardi, dove i Ris di Messina tornarono nel settembre del 2020, due anni dopo la scomparsa della giovane mamma di quattro figli, vennero trovate alcune tracce di sangue riconducibili a Gessica che era sparita nel nulla, dissolvendosi in un raggio di circa 500 metri, dopo essere andata via dall'abitazione dove viveva il fratello.

I precedenti

Vincenzo Lattuca ha trascorso diversi anni in carcere per furti, rapine, minacce, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. È stato anche sottoposto alla sorveglianza speciale, perché ritenuto socialmente pericoloso, e attualmente è indagato nell'inchiesta «Mosaico». La Procura di Agrigento, nelle scorse settimane, lo ha convocato per interrogarlo. L'indagato ha negato qualsiasi coinvolgimento nella vicenda. Nei mesi successivi alla scomparsa Gessica Lattuca era stata cercata ovunque; nel marzo del 2019 erano state addirittura effettuata alcune estumulazioni nel cimitero di Favara, dopo che una insegnante in pensione aveva manifestato dei sospetti sul possibile occultamento del cadavere della ragazza nei loculi.

