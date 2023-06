Scandalo sessuale imbarazza Ryanair: pilota licenziato per molestie. Alle colleghe scriveva: «Bel c***o»

di Redazione web

Scandalo dentro Ryanair. Il capo pilota della compagnia aerea, Aidan Murray, 58 anni, è stato licenziato con effetto immediato, dopo un'indagine di tre settimane su presunte molestie sessuali nei confronti di giovani colleghe, scrive The Sun, ma l'azienda ha rifiutato di rispondere alle affermazioni provenienti da diverse fonti.

Messaggi osceni

Secondo le indiscrezioni Murray avrebbe inviato una serie di inquietanti messaggi WhatsApp a donne di età compresa tra 21 e 32 anni, in cui in uno scriveva (o diceva): "Bel culo".

Comportamenti inaccettabili

I dettagli del licenziamento sono stati svelati da una nota interna del Chief People Officer della compagnia aerea, Darrell Hughes, che avrebbe intrapreso un'azione del personale per "comportamenti inappropriati inaccettabili ripetuti nei confronti di un numero di giovani piloti donne, che violavano la nostra politica contro le molestie" e ha aggiunto: "Siamo determinati a far sì che tutto il nostro personale possa venire a lavorare in un ambiente sicuro e protetto".

No comment

Ryanair, al momento, ha rifiutato di fornire dettagli: «Non commentiamo su vicende che riguardano singoli impiegati», è la replica del portavoce di Ryanair.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Giugno 2023, 20:44

