Sesso in pubblico nelle spiagge per nudisti: cartelli del Comune con i divieti, ecco dove

«Per favore, niente sesso in spiaggia». Suona più o meno così il cartello di avviso affisso su una spiaggia nel sud dei Paesi Bassi, che ha avviato una campagna per dissuadere i visitatori delle spiagge per nudisti dal sesso in pubblico. Il comune di Veere, infatti, nei giorni scorsi ha posizionato dei cartelli sulla spiaggia, per avvertire gli avventori dall'astenersi da pratiche sessuali tra le dune di sabbia, ricordando che è un reato.

Solo naturismo

Il Progetto Oranjezon è nato in seguito a diverse denunce arrivate al comune da parte di cittadini ed organizzazioni per la tutela della natura. "Le dune sono estremamente importanti per la comunità locale e devono essere protette da comportamenti indesiderati che danneggiano l'ambiente naturale e possono disturbare altri vacanzieri", ha dichiarato all'Observer il sindaco di Veere, Frederiek Schouwenaar, che ha garantito che non ci saranno più avvertimenti da parte delle autorità, ma l'immediata applicazione della legge.

Karlien Lodewijk, portavoce di un'associazione naturista ha dichiarato: “L'essere nudi dà una vera sensazione di libertà, ed è molto salutare vedere corpi reali e nudi che non sono photoshoppati.

