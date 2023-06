Trova un miliardo di lire nascosto dal nonno in una scatola: poi la sorpresa choc. «Ecco quanto valgono ora»

di Redazione web

Ha trovato in casa dei titoli di Stato da un miliardo di lire, che suo nonno aveva comprato negli anni del Fascismo. Il fortunato ritrovamento è avvenuto a Ceccano, in provincia di Frosinone, ma quel piccolo tesoro in realtà non vale più niente. Il 50enne che ha scoperto i documenti durante i lavori di ristrutturazione, nascosti nell’intercapedine di un muro, vuole comunque provare a convertirli in euro, ma la Banca d'Italia, in passato, si è già pronunciata in modo sfavorevole su altri casi identici.

Soldi nascosti

Il 50enne stava facendo dei lavori nella casa di famiglia, quando con un martello ha rotto una parete in cui ha trovato una cassetta di legno, che all'interno custodiva un buono fruttifero di cinquecento lire del 1937, che alla scadenza, nel 1962, avrebbe fruttato al nonno agricoltore, un miliardo delle vecchie lire.

Legame col nonno

«Ero molto legato a mio nonno e mi piace pensare che a guidarmi alla scoperta di quella cassetta di legno nascosta dentro il muro con i buoni di Stato sia stato proprio lui.

Andranno persi?

