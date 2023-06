Monopattini, in arrivo nuove norme: casco, targa, assicurazione e freccia obbligatoria

di Redazione web

Il Governo prende provvedimenti per arginare gli incidenti legati all'uso dei monopattini e si prepara a varare un pacchetto di misure ad hoc. Casco, assicurazione, targa e freccia obbligatoria, saranno le novità per gli utilizzatori del mezzo elettrico, annunciate dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo a un question time alla Camera, ricordando l'ultima vittima della strada a Brescia, scrive TgCom24.

Nuove misure

«Il ministero ha avviato da subito un confronto con le associazioni per un pacchetto di misure amministrative e normative per migliorare la sicurezza stradale. I 3.120 morti registrati lo scorso anno sono un dato indegno di un Paese civile», ha sottolineato Salvini, secondo cui le norme in arrivo con il nuovo codice della strada riguarderanno anche le biciclette.

La patente

