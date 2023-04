Trova 23 milioni di lire dietro un quadro del XVI secolo: per Bankitalia sono carta straccia, lui chiede giustizia

di Redazione web

Trova dietro un quadro del XVI secolo una somma di 23 milioni. Di lire. E quindi carta straccia, secondo la banca d'Italia. Ma un uomo, di Brindisi, si è rivolto a un'associazione per essere assistito.

I fatti

Qualche tempo fa l'uomo, a seguito del decesso del padre, un famoso pittore brindisino, in un box dietro un importante quadro del 1500, ha ritrovato la ragguardevole somma di 23 milioni di lire in banconote di vario taglio. L'uomo ha inizialmente contattato la Banca d'Italia per chiedere informazioni per effettuare il cambio ma si è sentito rispondere che lo stesso non era più possibile trascorsi dieci anni dall'entrata in circolazione dell'euro (2002).

Si è rivolto quindi all'associazione Giustitalia - che si occupa, tra le altre cose, a livello nazionale ed internazionale della conversione lire/euro - per ottenere il cambio forzosamente tramite una richiesta di conversione avanzata davanti al Tribunale ordinario.

I dettagli

- il 28 febbraio 2002 le banconote e le monete in lire hanno cessato di avere corso legale. Il termine ultimo per la conversione delle banconote in lire non prescritte era fissato al 28 febbraio 2012 (Legge n. 96/1997, art. 3, comma 1).

- Il 6 dicembre 2011 il legislatore ha anticipato la prescrizione delle lire dal 28 febbraio 2012 al 6 dicembre 2011, con decorrenza immediata (decreto-legge n. 201/2011, articolo 26, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici").



- Le operazioni di cambio eseguite nel periodo 22 gennaio 2016 - 31 maggio 2021 sono state 263, per un importo complessivo di 2.661.596,96 euro.

«Anche se (con questi riferimenti normativi) attualmente in Italia esiste una prescrizione ordinaria decennale per l'esercizio dei diritti di credito (come sostiene Bankitalia) - dice l'associazione - prescrizione che non esiste in tutti gli altri Paesi della Comunità europea dove è ancora possibile “cambiare” in euro l'ex moneta nazionale, è altrettanto vero che il termine iniziale dei dieci anni decorre da quando il soggetto può far valere il proprio diritto (art. 2935 c.c.), quindi nel caso di specie dalla data di ritrovamento delle banconote, ritrovamento che risale a poco tempo fa».

