Terrore all'aeroporto: due aerei si scontrano sulla pista dello scalo, il video choc

di Redazione web

Per fortuna non capita spesso, grazie alle preziose informazioni degli operatori nelle torri di controllo degli aeroporti e alla preparazione dei piloti, ma nel grande aeroporto di Tokyo, due aerei si sono scontrati sulla pista. L'incidente ha coinvolto i velivoli di due grandi compagnie, che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia, ma così non è stato.

Monopattini, in arrivo nuove norme: casco, targa, assicurazione e freccia obbligatoria

Cosa è successo

Lo scontro è accaduto stamani, intorno alle 11 del mattino, ora del Giappone, in cui un aereo della Thai Airways International in partenza per Bangkok e un Eva Airways in partenza per Taipei, sono entrati su una determinata pista dello scalo nello stesso momento, senza dare la normale precedenze, e si sono scontrati.

Planes of the Taiwanese "airline EVA" and "Thai Airlines" hurt each other at Tokyo airport, Japanese television reports.#Japan #News pic.twitter.com/r4NmitemYx — Sasha White (@News1sasha) June 10, 2023

Nessuna conseguenza

La prontezza dei piloti ha evitato il peggio, perché la fase di rullaggio è stata interrotta e lo scontro non ha provocato danni ingenti o conseguenze gravi per le persone a bordo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Giugno 2023, 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA