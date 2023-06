Piper precipita in un canale, tragedia nel Casertano: morti padre e figlio, chi sono le vittime

di Redazione Web

Tragedia a Cellole, nel Casertano. Un aereo ultraleggero Piper è precipitato nei pressi di un caseificio. Due i morti. Questo il bilancio dell'incidente aereo avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 10 giugno, in un'area disabitata. Sul posto si trovano, adesso, i vigili del fuoco di Caserta e i carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca. Ma per le uniche due persone a bordo non c'è stato niente da fare: le due vittime sono morte sul colpo.

Le due vittime sono il 21enne Enrico Amatore che si era alzato in volo in compagnia del padre. Secondo un primissima ricostruzione, l'aereo ultraleggerero sembra sia finito in un canale con l'arrivo del maltempo improvviso, ma la dinamica esatta è ancora tutta da ricostruire.

Quattro bambini ritrovati vivi dopo un incidente aereo: sopravvissuti 40 giorni nella giungla, la mamma è morta

Caccia F18 precipita sulla base aerea in città durante un'esibizione ed esplode vicino all'autostrada

Tragedia a Caserta: Aereo ultraleggero precipita

Il Piper, concepito come velivolo militare da collegamento e osservazione, adesso è spesso utilizzato come velivolo per uso privato.

E dopo l'arrivo dei soccorsi, tra le lamiere dell'aereo, la triste notizia: le due persone a bordo sono decedute. Stando alla prima ricostruzione dei fatti, il Piper sarebbe partito dal campo volo di Castel Volturno «Delta club» alle ore 10 e 40 di questa mattina.

Le vittime

Le vittime, padre e figlio, risultavano residenti a Mugnano di Napoli. A perdere la vita è stato Enrico Amatore, 21 anni e suo padre.

++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ++

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Giugno 2023, 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA