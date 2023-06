Tornado fa volare palla gonfiabile con dentro un bambino di 9 anni. «Fenomeno inspiegabile». Il piccolo è in ospedale

di Redazione web

Un pomeriggio all'aria aperta per un bambino e la sua famiglia si è trasformata in panico e paura. Tutto è stato ripreso da un video pubblicato su Twitter in cui si vede un bambino di 9 anni, all'interno di una palla trasparente gonfiabile, che si chiamano "zorb", volare in aria ed atterrare diversi metri più avanti sul terreno al Food and Drink di Southport in Inghilterra.

Monopattini, in arrivo nuove norme: casco, targa, assicurazione e freccia obbligatoria

Volato via

Il volo di oltre una decina di metri ha terrorizzato tutto lo staff del parco ed i genitori del bambino che lo hanno visto volare in aria senza poter far nulla per aiutarlo; nel video si vede anche un membro dello staff in preda al panico correre verso il gonfiabile.

Mini tornado

Il bambino, subito dopo la caduta, aveva dolore in varie parti del corpo, per cui è stato portato in elicottero all'ospedale più vicino, dove sono state riscontrate ferite multiple, seppur in condizioni gravi, ma stabili.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Giugno 2023, 18:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA