Misteriosa creatura marina scoperta a 1.400 metri di profondità nel Pacifico. «È gelatinosa e si nutre di meduse»

Che dire se non meravigliosa creatura. Dalla natura non si finisce mai di imparare. Lo sanno bene gli scienziati dell'Ocean Exploration Trust che hanno filmato una bellissima creatura oceanica nelle profondità del Pacifico. Ad oltre 1.400 metri, al largo delle isole Hawaii e Samoa, hanno avvistato nel buio dell'oceano una misteriosa creatura gelatinosa.

Bellissima e misteriosa

Gli esperti l'hanno identificata come un esemplare appartenente all'ordine delle narcomeduse. In realtà non è il primo avvistamento ravvicinato con questa creatura dei mari, perché già nel 2015 gli scienziati la videro nelle acque.

Il mistero riguarda non solo le sue forme che richiamano alla mente la famiglia delle medusa, ma anche il tipo di nutrimento a quella profondità; infatti gli scienziati ritengono che si nutra di altri esseri gelatinosi come meduse per l'appunto e cetrioli di mare. Il suo colore tendente al marrone identifica questa medusa come una cacciatrice di prede bioluminescenti.

