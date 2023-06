«Gay di m...a, ti ammazzo», l'aggressione omofoba verso una coppia di ragazzi alla stazione tra i passanti indifferenti

di Redazione web

Minacciati, derisi, insultati. L'ennesima aggressione nei confronti di due ragazzi, una coppia gay, vittime di atteggiamenti minacciosi da parte di un uomo davanti alla stazione ferroviaria di Pavia, tra l'indifferenza dei passanti. Uno dei due ragazzi, nonstante le difficoltà del momento, ha preso il suo cellulare e ha filmato la sequenza violenta, per poi mostrarla sui social, con un post sul suo profilo Instagram. Un atto di denuncia e di coraggio, per mostrare cosa accade quando si diventa il bersaglio di una violenza verbale che non ha alcuna giustificazione.

Questo succede a #Pavia.

Questo succede quando 2 ragazzi gay decidono di camminare a testa alta e alla luce del sole.

Insultati, inseguiti, minacciati.

Solo perché gay.

Poi ti vengono a dire che i #Pride non servono a nulla, che del #ddlzan non c’era bisogno.

Minacce violente

«Gay di m...a guarda come ti ammazzo», urlava l’uomo, mentre i due probabilmente si sono allontanati per evitare di inasprire una situazione già al limite. «Oggi ho deciso di fare un giro a Pavia con il mio ragazzo e questo è stato il benvenuto», scrive il giovane, con la scritta provocatoria «Pride month».

Nessuno in aiuto

Nel filmato di circa due minuti, girato nel piazzale antistante alla stazione pavese, le persone che assistono alla scena, forse per paura, forse per non intromettersi, non dicono nulla e nessuno cerca di aiutare i due giovani in difficoltà.

