Ryanair, volo Malpensa-Brindisi parte in ritardo di ore: colpa di una passeggera in videochiamata, deve intervenire la polizia E' accaduto sul volo da Malpensa per Brindisi, intervenuta la polizia







di Redazione web Impegnata in una videochiamata, ha rifiutato di spegnere il cellulare causando tre ore di ritardo al volo che, da Milano, avrebbe dovuto portarla a Brindisi. È accaduto giovedì all'aeroporto di Malpensa. Il diretto Ryanair che avrebbe dovuto decollare - direzione la Puglia, Brindisi - ha accumulato ore di ritardo a causa di una passeggera indisciplinata. La notizia è riportata da Il Quotidiano di Puglia. Impegnata in videochiamata, si rifiuta di spegnere il cellulare e l'aereo #Ryanair parte con tre ore di ritardo https://t.co/kksjwfwk9y — Leggo (@leggoit) May 12, 2023 I richiami e l'intervento delle forze dell'ordine Nonostante i ripetuti richiami del personale di bordo, la donna - stando alle testimonianze dei presenti - avrebbe rifiutato di interrompere la videochiamata che la teneva occupata e, non paga, avrebbe minacciato comandante e hostess dicendo che non avrebbe spento il telefonino durante il volo. A quel punto, l'equipaggio a bordo dell'aereo è stato costretto a interrompere le manovre in pista propedeutiche al decollo e chiamare la Polizia. Gli agenti, giunti a bordo del velivolo, hanno poi fatto scendere la donna. Il volo è ripartito, ma con tre ore di ritardo. Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Maggio 2023, 21:49

