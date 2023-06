Ryanair, volo per Roma atterra con tre ore di ritardo: 250 euro di rimborso ai passeggeri. Ecco come fare

di Redazione web

Giornata da incubo per decine di passeggeri quella di venerdì 9 giugno: un volo Ryanair da Trapani diretto a Roma, che doveva partire inizialmente alle 13.30, è atterrato soltanto alle 18.01, con oltre tre ore di ritardo. Un disservizio che ha portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere la Capitale, che, però, grazie all'assistenza gratuita di ItaliaRimborso, possono ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria.

Ryanair, volo Trapani-Roma atterra in ritardo

L'aereo doveva partire alle 13.30, ma dopo una lunga attesa è partito invece alle 16.45: i passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all'interno dell'aeroporto di Trapani Birgi.

