Il volo Roma-Lamezia ha tre ore di ritardo: mamma e figlio risarciti con 500 euro. Ecco come hanno fatto

Un rimborso di 500 euro per un volo in ritardo di oltre tre ore: è il risarcimento ricevuto da una madre con un figlio, di Catanzaro, dopo che il 7 luglio dell'anno scorso il volo Roma-Lamezia, che doveva atterrare alle 10.30, atterrò invece alle 14 con tre ore e mezza di ritardo. Un disagio non da poco per i due viaggiatori e anche per gli altri passeggeri del volo.

Rimborso da 500 euro per tre ore di ritardo

Sulla questione, fa sapere ItaliaRimborso, specializzata nel far valere i diritti dei viaggiatori, è intervenuto il Giudice di Pace di Lamezia Terme, che, pochi giorni fa, ha condannato Ita Airways al pagamento di 500 euro nei confronti dei due passeggeri.



«Il Giudice di Pace di Lamezia Terme – commentano da ItaliaRimborso, che ha difeso i passeggeri aerei - , ha applicato il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei anche in casi di ritardo aereo.

