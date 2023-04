Ryanair, ritardo sul volo Roma Bari. L'incubo dei passeggeri: scatta il super rimborso, ecco come riceverlo

È l'incubo di ogni viaggiatore e purtroppo, dopo la pandemia da Covid, sono sempre più frequenti. I ritardi dei voli da sempre terrorizzano i passeggeri, soprattutto se l'attesa diventa infinita. Proprio come accaduto questa mattina a centinaia di passeggeri che dovevano giungere a Bari con il volo di Ryanair.

Ritardo sul volo: l'incubo dei passeggeri

Mattina da incubo per centinaia di passeggeri. Dovevano raggiungere Bari, ma il volo ha riportato oltre tre ore di ritardo all’atterraggio.

È accaduto, oggi, lunedì 17 aprile, con il volo Ryanair Roma-Bari FR5816, con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Ryanair. I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Roma Fiumicino, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 07:05 e atterrato solamente alle 11:13.

Il rimborso

Un disservizio che ha portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere la città pugliese, che, però, grazie all’assistenza gratuita di ItaliaRimborso, possono ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria.

Sembra che il ritardo, infatti, sia dovuto a problematiche della compagnia aerea ed il team sostiene che ci possano essere gli estremi per l’applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004. Per contattare ItaliaRimborso e segnalare il volo in ritardo Ryanair Roma Bari è possibile farlo segnalando direttamente il disservizio con il form presente nel sito (CLICCA QUI).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Aprile 2023, 13:13

