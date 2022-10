Ryanair, volo Brindisi-Roma in ritardo di 13 ore: una giornata da incubo per decine di passeggeri

Viaggio da incubo per i passeggeri che questa mattina dovevano partire dall'aeroporto di Brindisi in direzione Roma alle 6.40 e che invece dovranno attendere diverse ore, più di tredici, per partire addirittura alle 20. Sta succedendo oggi, lunedì 24 ottobre, come sottolinea ItaliaRimborso in una nota stampa.

Ryanair, una domenica da incubo tra Palermo e Roma: ritardi di oltre tre ore. Come richiedere il rimborso

Ryanair Brindisi-Roma, 13 ore di ritardo

Il volo, programmato per questa mattina, è stato prima rinviato e poi riprogrammato per le 20: un disservizio che ha portato non pochi disagi per le decine di passeggeri che dovevano raggiungere la Capitale, molti per lavoro. I passeggeri potranno comunque ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria: sembra infatti che il ritardo sia dovuto a problematiche della compagnia aerea.

Secondo il team legale di ItaliaRimborso, dovrebbero dunque esserci gli estremi per l’applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004. Per i passeggeri del volo che volessero contattare ItaliaRimborso e segnalare il volo in ritardo Ryanair Brindisi Roma, è possibile farlo segnalando direttamente il disservizio con il form presente nel sito italiarimborso.it.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Ottobre 2022, 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA