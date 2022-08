Wizzair, cancellati due voli tra Roma e Olbia: la vacanza in Sardegna diventa un incubo

Quando le vacanze diventano un incubo. È accaduto già varie volte quest'estate, per via dei tantissimi voli cancellati, e anche domenica 7 agosto è successo lo stesso a due gruppi di passeggeri sulla tratta da Olbia a Roma Ciampino. I due voli, quello dalla Sardegna in direzione Roma e quello da Roma in direzione Sardegna, sono stati infatti cancellati dalla compagnia aerea Wizzair.

I viaggiatori potrebbero richiedere la compensazione pecuniaria di 250 euro, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004. Nella fattispecie il volo Olbia Roma W65622, che doveva partire alle 19:40 è stato annullato. Una cancellazione che ha comportato anche all'annullamento del volo Roma Olbia W65621, con partenza prevista alle 21:10, nelle medesime condizioni. Come specifica ItaliaRimborso, qualora i passeggeri volessero procedere con la richiesta di compensazione possono farlo attraverso la compilazione di un form online sul sito italiarimborso.it.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Agosto 2022, 10:27

