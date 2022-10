Cala la nebbia su Cagliari, caos in aeroporto: dirottato un volo, altri tre in attesa. Cosa sta succedendo

Un improvviso ed esteso banco di nebbia su Cagliari, poco prima delle 9, sta creando qualche disagio nei collegamenti aerei con l'aeroporto di Elmas. Nessun problema per chi parte, mentre i velivoli in arrivo hanno difficoltà per la scarsa visibilità della pista.

Già un volo, FR4877 di Ryanair proveniente da Bergamo e che sarebbe dovuto toccare il suolo alle 9 è stato dirottato ad Alghero. Altri tre aerei, sempre della compagnia low cost irlandese - provenienti da Torino, Verona e Cuneo, stanno attendendo l'evolversi della situazione volando in tondo sopra Villasimius. Se non ci saranno miglioramenti nella visibilità anche questi tre potrebbero essere dirottati in un altro scalo isolano.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Ottobre 2022, 10:29

