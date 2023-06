Andava a prendere la nipotina 14enne a scuola e la violentava: zio orco condannato a 9 anni

di Redazione web

Condannato a nove anni di carcere per violenza sessuale nei confronti della nipote. Il reo è un uomo di 65 anni di Asti, che della vittima era lo zio. Gli episodi violenti risalgono a dieci anni fa, quando la vittima era una ragazzina di 14 anni, che veniva affidata dai genitori allo zio, il marito della sorella della mamma della ragazza.

Le violenze

Lo zio l'andava a prendere a scuola, poi la costringeva a subire atti sessuali in casa sua, approfittando dell'assenza della moglie. Solo nel 2020 la ragazza decise di denunciare le violenze ai carabinieri, che avviarono le indagini che in prima grado si sono concluse con una condanna a 9 anni di carcere e 100 mila euro di risarcimento.

Malore a scuola

L'adolescente dopo aver subito la violenza, si è sentita male a scuola, dove ha trovato il coraggio di confessare quanto sarebbe accaduto in casa dello zio. "Non c'è sentenza né ci sono risarcimenti che possano rimediare al danno subito dalla mia assistita - commenta l'avvocato Arri - Una speranza per le tante vittime di violenza, che possano trovare la forza di spezzare la catena e riemergere, riprendendo in mano la propria vita".

