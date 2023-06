«Cosa vuoi donna di m***a?»: insulta una ragazza, il fidanzato la difende e viene scagliato contro il bancone del bar

di Redazione web

Ha difeso la sua ragazza apostrofata in modo volgare da un uomo, ed è stato pestato. E' accaduto a Carmine, in provincia di Brescia a Simone Moretti, giovane di 27 anni, che dopo il pestaggio ha deciso di rendere pubblico quanto accadutogli, pubblicando le foto dei traumi subiti su Instagram.

Violenza gratuita

«Cosa vuoi donna schifosa di merda» le parole dell'aggressore, descritto come "energumeno di un metro e 90 per 90 chili" che si è rivolto in questo modo alla fidanzata di Simone, che non è rimasto indifferente, intervenendo in sua difesa, ma scatenando la furia brutale. Un pestaggio rapido e poi la fuga per evitare di essere fermato, quanto accaduto sabato scorso all'esterno di un bar attorno alle 23:00, scrive Bresciaoggi.

Parlava in spagnolo

