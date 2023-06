Alfie, 9 anni, torturato fino alla morte dalla mamma e dal patrigno

di Redazione web

Dalla stampa inglese viene definito un mostro, Carla Scott, 35 anni, la mamma di Alfie Steele, il bambino di 9 anni, che avrebbe abusato di suo figlio, insieme al compagno, Dirk Howell, 41 anni, per mesi nella sua casa di Droitwich, in Inghilterra. Alfie è morto nella vasca da bagno dopo mesi di abusi e sua madre Carla stata condannata per omicidio colposo, mentre il 41enne è stato riconosciuto colpevole di aver ucciso il bambino indifeso.

Torturato e picchiato

Il corpo di Alfie è stato estratto senza vita dalla vasca da bagno, dopo aver subito più di 50 ferite per mano della coppia malvagia. Il patrigno e la mamma sono stati riconosciuti colpevoli di aver ucciso il bambino, ma la giuria ha condannato per omicidio colposo Scott ed omicidio Howell, dopo aver deliberato per 10 ore e 13 minuti. Alfie è stato torturato e picchiato a morte dopo essere stato sottoposto a un regime di punizione, sottoposto a frustate con cinture e immerso in bagni freddi, fatto stare al freddo fuori anche di notte.

La testimonianza

I vicini hanno detto alla corte di aver sentito il piccolo Alfie implorare di entrare in casa.

