Tenta di uccidere un 16enne: allievo sotto accusa, l'episodio nella prestigiosa scuola da 50mila euro l'anno

Un caso estremo di bullismo in una prestigiosa scuola inglese. Uno studente di 16 anni è accusato di tentato omicidio nei confronti di un coetaneo, attualmente ricoverato in gravi condizioni, che sta lottando per la vita, mentre un secondo studente è stato brutalmente picchiato sempre dal 16enne che in questo caso è accusato di lesioni personali gravi intenzionali. Due capi di accusa nei confronti dell'adolescente inglese, il cui nome non è stato reso noto, che frequenta un istituto privato nel Devon, nel Regno Unito, dove la retta è di 50 mila euro l'anno.

Deciderà il giudice

Il 16enne è stato arrestato in seguito al presunto attacco alla Blundell's School di Tiverton e sarà interrogato dal giudice, davanti al quale dovrà comparire in tribunale.

Nome non diffuso

«Continuiamo a indagare a fondo su questo incidente, ma ricordiamo che i nomi dei sospettati di età inferiore ai 18 anni non possono essere diffusi ai media per legge», la nota diffusa dalla polizia in merito ai due reati su cui si sta indagando proprio in queste ore, visto che l'episodio violento risale a venerdì scorso.

