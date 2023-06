Elia17Baby, il trapper romano condannato ora sfotte la vittima: «Io ho preso 10 anni e rido, te piangi»

di Redazione web

Nonostante la condanna a 10 anni di carcere, il trapper romano Elia17Baby, al secolo Elia Di Genova, non sembra aver perso la sua cinica spavalderia. Condannato per il tentato omicidio di Francesco Piu, accoltellato alla schiena ed ora costretto alla sedia a rotelle per una grave lesione alla spina dorsale, il trapper ha scritto sui social post deplorevoli.

Frasi orribili

«Io ho preso 10 anni e rido, te piangi», si legge in una stories di Instagram ed il riferimento è alla condizione di Piu, che potrebbe non recuperare più la funzionalità degli arti inferiori, e costretto ad una disabilità permanente. I post sono stati segnalati dalla famiglia Piu all'avvocato di parte civile, Jacopo Merlini, che ha ricevuto l'incarico di procedere con ogni azioni a tutela della vittima.

Elia 17Baby, il trapper condannato a 10 anni: accoltellò un uomo durante una rissa in spiaggia. La vittima è sulla sedia a rotelle

Il legale della vittima

«Ti aspetto con ansia Jeeg Robot, metti le gomme da pioggia», un altro dei suoi post che alludono di nuovo all'invalidità di Francesco Piu.

