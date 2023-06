Contromano in autostrada, si schianta contro un'auto con una famiglia a bordo: tragedia sfiorata sull'A15 Nell'incidente l'auto ha colpito una vettura con a bordo tre persone, per fortuna non ci sono vittime o feriti in modo grave







di Redazione web Ha imboccato la A15 La Spezia-Parma contromano per oltre un chilometro, prima di scontrarsi contro un'auto con a bordo una famiglia di tre persone. Ad evitare una strage, la dinamica dell'incidente; l'impatto è stato laterale e non frontale, il che avrebbe provocato conseguenze ben più gravi. Auto sfonda le vetrate della sala d'aspetto e finisce la sua corsa sui binari della stazione Cosa è successo Lo schianto è avvenuto tra i caselli di Aulla e Santo Stefano Magra, al confine tra Liguria e Toscana, in direzione La Spezia ma in senso opposto a quello di marcia. Nessuno dei quattro occupanti, visitati presso il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia, ha riportato ferite gravi. I vigili del fuoco hanno liberato la carreggiata in pochi minuti, sarà compito della polizia stradale effettuare i rilievi del caso per determinare lo stato psicofisico dei coinvolti. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Giugno 2023, 16:41

