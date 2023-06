Folgorato mentre pesca muore a 21 anni: con la canna ha toccato i cavi dell'alta tensione

di Redazione web

Un incidente che è costato la morte cad un giovane di 21 anni. Il giovane, con la sua canna da pesca, ha toccato i cavi dell'alta tensione, che hanno scaricato l'enorme quantità di elettricità sul corpo del 21enne. E' accaduto ieri a Bibbiena, in provincia di Arezzo, dove il giovane è andato in arresto cardiaco e con l'arrivo dei soccorsi è stato portato d'urgenza in elicottero in ospedale a Careggi, ma in condizioni molto gravi.

Elia 17Baby, il trapper condannato a 10 anni: accoltellò un uomo durante una rissa in spiaggia. La vittima è sulla sedia a rotelle

Vicino al torrente

L’incidente è accaduto alle 19.23 di lunedì 12 giugno, lungo il torrente Archiano, a ridosso della pista ciclabile, dove il 21enne stava pescando con la sua canna estensibile al carbonio, che ha urtato i cavi dell'alta tensione.

La violenza della scossa ha causato un arresto cardiaco

Purtroppo i medici sono stati costretti a diagnosticare la morte del giovane pescatore. La tragedia nel giorno del suo compleanno. La scossa è stata violenta tanto da determinare un arresto cardiaco.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Giugno 2023, 21:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA